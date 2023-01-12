第80屆「金球獎」頒獎典禮走過疫情和抵制風波，今年恢復舉辦實體典禮，並在昨日圓滿落幕。而本屆以《小學風雲》在「最佳音樂及喜劇電視劇」中獲得最佳女主角的美國女星昆塔布倫森（Quinta Brunson），開心上台領獎並發表得獎感言時，卻突然對著台下的布萊德彼特（Bradley Pitt）做出一舉動，令全場笑翻。

本屆金球獎幾家歡樂幾家愁，除了「功夫皇后」楊紫瓊在好萊塢打拚近20年，終於憑藉主演《媽的多重宇宙》勇奪「音樂及喜劇類電影」最佳女主角，同樣封后的美國女星昆塔布倫森，在上台獲獎時也同樣感動落淚。而當她準備發表得獎感言時，才一開頭講著「喜劇將人們聚在一起，喜劇帶給我們相同的歡笑」接著突然深吸一口氣，面露害羞地呼喊著「嘿！布萊德彼特」忘了接下來要講什麼，瞬間讓所有人都笑翻，就連台下的布萊德彼特也被突然其來的點名給嚇了一跳。不過，後來才知道原來布萊德彼特一直是昆塔布倫森的偶像，因此當她看到偶像就在面前，便忍不住地打招呼，也成功吸引對方注意。

事實上，昆塔布倫森出道多年，先前曾在Instagram上推出《Girl Who Has Never Been on a Nice Date》系列影片而聲名大噪，隨後也在《我是殭屍》、《單親萬歲》、《奇蹟締造者》等影集中演出。2021年她推出自導自演的戲劇作品《小學風雲》再度獲得矚目，也順利在本屆金球獎頒獎典禮上獲獎。