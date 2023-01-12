隨著國境解封開放，看好長達10天連假國內外觀光客湧現的商機，肉多多火鍋的新門店在年前陸續插旗台北與高雄雙城，開幕期間1月16日起至1月20日全台門店同慶，到店內用消費300元以上套餐（不含湯底或清潔費），加贈價值129元的西班牙橄欖豬或鮮甜蛤蜊乙份 ，挑戰寒假期間「火鍋黨」的挑嘴極限。

肉多多過去二年展店重心放在有發展潛力的城市或地區，不僅擴展全台門店數，更順利達成品牌覆蓋率，肉多多火鍋今年初重返主流商圈，包括台北西門店與高雄大順店都位於觀光人潮聚集的區塊，主要還是很看好有逛街、聚餐、看電影等一條龍消費模式接軌所帶動的商機。尤其是首度進駐餐飲兵家必爭之地的西門商圈，搶在年前1月16日開幕肉多多台北西門店，除了鎖定這個國內外年輕族群流連忘返的「國度」，更與早一步進駐，主打家庭客與多人聚餐的重慶南店呼應串聯，進一步讓「火鍋」成為消費者踏入西門商權的餐飲首選。

歡慶北高雙城新門店開幕，1月16日至1月20日期間限定，消費者到全台肉多多火鍋門店內用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），同時將套餐的肉盤或海鮮盤照片上傳至個人社群網站，即免費招待西班牙橄欖豬或鮮甜蛤蜊乙份（價值129元）；另外為了讓消費者一起沾沾新春喜氣，二月底前消費滿500元即贈開運刮刮卡乙張，內容包括龍蝦、美國牛小排等總價值4,500萬元的豐富獎項。