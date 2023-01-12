中國政府陸續暫停簽發韓國公民赴華短期簽證、口岸簽證及72／144小時過境免簽政策，韓國產業界對此表示，正密切關注相關措施是否會導致企業商務出差等工作計畫出現差池，航空、汽車、半導體等行業都在積極制定應對之策。

韓聯社報導，航空業界表示，受新冠疫情影響，往返韓中兩國的航班量早已大幅縮水。航空公司受影響程度暫且不會太大，但短期內旅客需求將不可避免地減少。這也讓原本期待今年能改善收益率的廉價航空業者憂心忡忡。

航空業界人士表示，雖然中國國家移民管理機構暫停簽發相關簽證，由於韓中航線實際執飛客運航班量較少，且大部分乘客是中國公民、韓國僑胞和留學生等，使用短期簽證或經中國前往第三國（地）的情況相對偏少，影響有限，密切關注相關措施是否會長期化。

汽車和半導體業界也預測負面影響有限。以現代汽車集團（Hyundai）為例，由於現代汽車中國法人是與當地公司合辦，且當地派駐人員持長期簽證，相關措施不會造成直接影響。但業內預測，相關問題一旦長期化，當地工作項目難免出現差池。三星電子（Samsung）、SK海力士等在華有生產線的半導體商也認為不會有直接影響。業內人士表示，企業層面也沒有特別的解決方案，只能靜觀其變。

受疫情影響陷入困境的免稅店業者則憂心忡忡。原本期待中國放開防疫措施後，遊客會增加。業內人士表示，如果兩國關係趨冷，反韓情緒高漲，將不利於業績回暖。此外，韓國中小企業聯合會原計畫攜30家中小企業參加2月底在廣州舉行的華南國際口腔展，但受停發簽證影響，大多中小企業很難成行。