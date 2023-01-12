根據監管機關公布的一份文件顯示，瑞士信貸(Credit Suisse)大股東之一，Harris Associates已經降低對瑞信的持股，來到約5%。

Harris一直是瑞信最長壽的股東之一，儘管在一系列的醜聞事件之後，仍繼續維持對瑞信的忠誠。該公司在去年10月曾揭露對瑞信的持股比例為10%。

瑞信股價在周三仍上漲了1.7%，為3.11瑞朗。

在去年底，瑞信宣布要從投資人籌資40億瑞士法朗(約43億美元)，並且計畫大幅的裁員，並要將關注焦點從投資銀行轉向富人客戶的業務。

同時之間，Harris維持樂觀態度，對瑞信的積極改善工作表示歡迎。

在瑞信扭轉虧損之前，在過去艱困的幾個月，該行股票成為投資者賣空的對象。

瑞信還曾指出，由於客戶以較快的速度抽走資金，讓該行違反一些監管機關的流動性規定；此突顯出股價的波動性，和社群媒體的猜測對該行健康狀況的影響。

瑞信最新獲得了沙烏地阿拉伯國有的國家商業銀行(SNB)的支援，後者將投資最高15億瑞郎，購入至多9.9%的股份。