為活絡台灣藝文巿場，宏碁集團創辦人施振榮出面呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，用於鼓勵組織機構或員工加碼藝文消費，方能擴大台灣藝文消費巿場，並為藝文界建立一個生生不息的新機制。

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證交所協調後，日前召開記者會正式宣佈上市櫃公司贊助支持國內藝文發展將可列入ESG的年度成果中，被外界視為是藝文發展的重大利多，文化部長李永得並預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達80億元。

對此政策施振榮除了表態支持外，他並進一步向政府喊話。施振榮呼籲，文化部應該儘快研擬「員工福利藝文禮券」的補助辦法，可先邀集企業福委會代表與藝文團體代表，一同商議如何有效促進台灣的藝文消費巿場，讓政府與企業、員工、藝文團體能攜手共創價值，並建立一個相對利益平衡的新機制。

施振榮表示，巿場＝票房，是藝文團體能否生生不息的關鍵，為了替藝文團體創造巿場，建議文化部藉由提供藝文禮券的補助著手，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10~20%的補助。至於補貼的藝文消費項目，文化部可進一步討論後再擬定相關辦法。

他並指出，一旦文化部相關政策出爐，建議藝文團體也應針對藝文消費（團購）提出折扣的誘因，以吸引企業員工投入藝文消費，同時也可以讓原本的預算有擴大的效益。

施振榮表示，以往企業福委會每年都有很多預算不知道要如何滿足員工不同的喜好，因此常常以旅遊或發放百貨公司、量販店等各種禮券讓員工選擇，藉由這項政策的鼓勵，未來多了藝文禮券的選擇，相信企業福委會與員工會將更多資源投注在藝文消費，讓藝文團體的發展不用再只靠企業公益預算的支持，而能有更多元的支持來源。

他表示，相信在這項政策推動下，也將可以培養更多欣賞藝文的人，對藝文團體來說，欣賞藝文的消費者愈多，不僅可以創造更大的藝文巿場，提高藝文創作的收入，表演者的成就感也會更高，更是有利台灣藝文生態的長遠發展。