根據韓國媒體TheElec報導，韓國版晶圓雙雄三星與SK海力士，早在上一季就已討論過，是否要減少採購用於製造晶片的矽晶圓材料。

簡單來說，矽晶圓是從矽在結晶後所裁切出來的，至於日常生活中在電子產品中所看見的一小塊一小塊晶片，則是從矽晶圓再切出來的。全球有5大矽晶圓供應商，包括日本的信越化學與勝高、台灣的環球晶、德國的世創電子，以及韓國的SK Siltron。

在過去幾年期間，各國飽受新冠病毒騷擾時，各家矽晶圓供應層面都很吃緊，晶片製造業者在當時常常搶不到這種半導體材料的消息，也是時有所聞。直到2022年全球經濟成長已趨緩，矽晶圓供不應求狀況還是層出不窮。

結構上而言，相較於直接販售商品給客戶的前端業者，矽晶圓則屬於較後端的。當消費需求不佳時，前端會率先受到衝擊，然後後端再受到影響。以2022年第3季為例，較前端的晶片製造商獲利開始下降時，後端的矽晶圓業者因尚未即時反應，故反而還在賺錢。

韓媒指出，晶片製造商採購矽晶圓數量明顯有減少趨勢。矽晶圓的供應因屬長約性質，故也限制下游業者修正訂單的能力。不過，三星以及SK海力士由於是半導體大廠，故業界也聽說這兩家大客戶都有要求砍單的消息。