【旅奇傳媒／編輯部整理】農曆春節即將到來，今年連假長達十天，很適合安排一趟走春之旅，帶全家大小一同出遊。以花卉、文化聞名的彰化，2023年為建縣300年，縣內知名景點包含鹿港天后宮、彰化八卦山大佛、溪州公園花博等，每到年節期間總是吸引大批人潮前往朝聖，今年各地活動再擴大辦理，邀請民眾來彰化過個熱鬧好年。

成美文化園區的落羽松步道。 圖：成美文化園／提供

近年人氣竄升，逐漸成為彰化旅遊必排行程之一的新興景點「成美文化園」、「松柏軒景觀餐廳」也搭配彰化建縣300年的議題，春節推出多項亮點活動，為彰化打造出一條全台最強走春行程。包括春節市集：初一到初五限定，熱鬧市集、復古童玩、全天表演不間斷。成美落羽松季：彰化最美的落羽松步道，1-2月逐步轉紅，預計春節是最適合觀賞的時間。百年古厝拜年－成美公堂：百年古蹟重現傳統大家庭拜年氛圍，體驗兒時的美好回憶。百年老樹之家－和園：和園被譽為台版兼六園，園內種滿百年以上的老樹，包含超過550歲的紫檀以及220歲的大黑松，富含松柏長青、百年屹立不搖的寓意，適合攜帶長輩遊園賀歲。松柏軒景觀餐廳：置身潑墨山水般的用餐環境，董事長級的豪華年菜料理。

成美文化園區的庭園造景。 圖：成美文化園／提供

成美文化園融合台灣島嶼文化與日式庭園造景，以台灣第一名園為目標，擁有國寶級匠師近代修繕的「百年客家古厝-成美公堂」與匠心獨具維護的「百年老樹之家－和園」，全新拓展的東園區以四季花園為主題，活潑的季節性花卉，搭配播夢種子、花好月圓等大型裝置藝，讓民眾四季皆有不同體驗。1/20至1/29連假期間，凡出示本人與「鹿港天后宮」、「彰化大佛」其中一個地點的合照，並於合照中手比「3」，一起慶祝彰化縣300年，即享本人成美文化園半價$150入園優惠（原價$300）。

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