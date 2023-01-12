【旅奇傳媒/編輯部整理】福隆真的有溫泉！隨著冬季氣溫逐漸下降，春節前又有一波跳水式的降溫，但也是台灣人最愛的泡湯季節，而位於東北角的福容大飯店福隆，從1/7起到4/23推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區以及高4公尺的網美燈籠牆，還有浴衣試穿體驗區，再加上暖冬鍋物美食，讓民眾新年來福隆泡湯暖心暖胃又好拍！

四公尺高浮世繪主題展。 圖：福容大飯店／提供

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，將福隆溫泉形象再升級，選用大眾文化的日系風格，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內打造四大特色打卡點，其中兩座高達4公尺的大型浮世繪，其中男形象作品【泉舞風芒】，芒花隨風勁舞動感的搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣；而女形象作品【見晴草嶺】是以來福隆登草嶺古道為題，在風吹過白靄靄的芒花，高掛在太平洋上空的艷陽，映照出雪白夢幻芒花，與女主角「湯子」一起見晴草嶺看見東北角的山之美。而還有一個讓人驚艷高達4米的燈籠牆【暖光戀福隆】以紅白相間的燈籠，和煦的暖光讓人就像穿越時空，走入日式老街中備感溫馨，而其中相互輝映著「東北角觀光」與「福隆溫泉」更是強調出溫泉主題，推動溫泉產業觀光。

溫泉祭活動開放浴衣試穿體驗。 圖：福容大飯店／提供

另外還有【祭典煙火區】將海上美麗的煙花景色搬到飯店內，還有祭典小遊戲釣水球以及敲達摩挑戰，都能讓大人小孩都能玩得盡興；當然最重要的衣著體驗更是不能少，飯店也準備了浴衣體驗區，讓遊客都能穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐以及紙傘道具，一起在展場內拍好拍滿！展場融合日式浮世繪風格，結合東北角最著名觀光景點與活動，打造出多元風格，也象徵東北角觀光的多樣性，帶給旅客滿滿的驚喜感。

新春期間民眾可來福隆享海洋溫泉。 圖：福容大飯店／提供

除了展覽活動外，飯店推出VILLA「風呂湯屋小旅行」雙人泡湯方案只要1999元起，也祭出多項優惠及好禮要送給全台民眾，只要在活動期間於福隆溫泉祭展覽內，與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，就有機會抽到萬元住宿券等好禮；搭配新北市政府「暖冬感溫祭」活動，自即日起到2/15止，只要在飯店消費滿200元，憑發票至活動官網登錄即可參加摸彩活動，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。

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