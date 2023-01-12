美元指數去年因聯準會（Fed）持續升息而強勁升值，拖累其他新興市場貨幣走勢，陸媒指出，去年包括斯里蘭卡、迦納、阿根廷等紛紛陷入危機，今年埃及恐怕是首個支撐不住的國家，埃及鎊兌美元不斷刷新歷史新低，昨（11日）單日跌幅超過15%。Refinitiv數據更顯示，自去年3月以來，埃及鎊兌美元累計下跌51%。

根據華爾街見聞報導，疲軟的貨幣進一步加劇埃及通膨壓力，統計機構CAPMAS數據顯示，埃及去年12月年度城市消費者通膨率上升至21.3%，創下2017年底以來的最高水平，對該國帶來更多的升息壓力。尤其受地緣衝突加劇的影響，埃及身為世界上最大的穀物進口國，更增加物價向上的壓力。

Naeem Brokerage分析師Allen Sandee指出，埃及鎊還會下跌15%，預期到今年2月，埃及年度消費者物價指數（CPI）將達到25%。

英國《金融時報》先前報導，因美元不斷升值，導致埃及鎊表現疲軟，埃及政府為因應通膨加劇，多次動用外匯干預，使其面臨5年來最嚴重的外匯短缺，許多企業都陷入進口困境，甚至有價值 95億美元的貨物仍滯留在港口，使該國被迫在6年內第四次向國際貨幣基金組織 (IMF)求助。