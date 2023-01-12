高雄市苓雅區建國一路11日深夜路面出現長達上百公尺的大片油漬，警方獲報後緊急通知高市府環保局協助清理，直到12日凌晨2時才將油汙清除並開放通行，經警方調查，發現疑似為1輛大貨車故障漏油所致，警方已通知車主，車主後續恐遭依道路交通管理處罰條例、廢棄物清理法開罰。

高市府環保局11日深夜11時35分接獲高市警苓雅分局通報，稱苓雅區建國一路上有大片油汙需清理，環保局獲報後，立即派員到場勘察並清除大片油汙，警方則在場協助實施交通管制、疏導，避免路過的機車騎士打滑發生事故。

高市府環保局派遣溝渠隊到現場撒木屑希望以吸油的方式清理油漬，但效果有限路面仍然濕潤，隨後緊急調用隊員及1部灑水車到現場，後續再以洗衣粉清潔及沖洗，直到12日凌晨2時許將油汙全數清除完畢，幸虧出現油汙的路段清除前並未發生任何事故。

高市警苓雅分局表示，經過調閱監視器影像，發現疑似為1輛大貨車故障漏油所致，目前已通知車主，查明後將依道路交通管理處罰條例第 20 條「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者」予以開單告發，可處汽車所有人1800元至3600元罰鍰，另外，環保局也將依違反廢棄物清理法開罰1200至6000元，並向行為人追償相關清理費用。