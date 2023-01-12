歐洲議會新冠肺炎委員會（COVI Committee）因輝瑞藥廠在新冠肺炎疫情期間的疫苗採購合約缺乏透明度，18億劑疫苗是透過私人簡訊拍板惹議，週三（1月11日）通過了一項禁止輝瑞藥廠（Pfizer）高層進入歐洲議會的提案，最終決議會在一個月內拍板。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）12日報導，美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）可能很快就無法在進出歐盟議會，在議會綠黨要求禁止輝瑞公司的代表進入歐洲議會後，美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）可能很快被拒絕。在法國議員里瓦西（Michèle Rivasi）的帶領下，該提案於週三被提交給議會的新冠肺炎委員會。

議會裡幾乎所有政黨都投票通過該禁令，只有歐洲人民黨（EPP）和復興歐洲黨（Renew Europe）投票反對，不過多數票仍通過投票。禁止公司代表進入議會的先例可以追溯到2017年，當時環境委員會（ENVI）在美國農用化學品公司孟山都拒絕參加一個公開聽證會後，投票禁止該公司的代表進入。

在新冠肺炎疫情爆發的頭幾個月，歐盟從包括輝瑞在內的幾家制藥公司大量購買疫苗，以便盡快向成員國交付。然而，輝瑞公司的合約仍然不完整，比利時籍的歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）在去年12月的一則推特推文上寫道：「歐洲議會有權對這項支出的細節，以及如何施行這筆支出的初步談判，全面透明公開。」

在10月和12月，輝瑞公司的執行長博爾拉（Albert Bourla）都拒絕與歐洲議會新冠肺炎委員會的議員見面，法國籍議員暨新冠肺炎委員成員勒努瓦（Véronique Trillet-Lenoi）表示：「我認為他是故意不來，因為他不想面對爭議，」

輝瑞公司的老闆本應就所謂的簡訊事件作出解釋，在該事件中，據稱與18億劑疫苗有關的合約是由博爾拉和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）通過私人簡訊直接談判的。

經過這次投票之後，歐洲議會委員會主席會議（CPC）將提出自己的意見，該會議每週二在史特拉斯堡的全體會議上召集所有委員會主席。預計，委員會主席會議將會考慮幾個選項：拒絕博爾拉進入的時間有多長，制裁是否只適用於博爾拉或所有輝瑞公司的代表等等。