天后蔡依林日前舉辦「UGLY BEAUTY」演唱會,其中一套粉紫色「裸鑽尤物」的造型,乍看之下宛如三點全露引爆話題,在網上掀起一番討論,如今製作影片曝光再度掀起熱議,更釣出西洋天后凱蒂佩芮(Katy Perry)留言按讚:「這可能是我有史以來最愛的禮服(Maybe my fav of all time)。」

「裸鑽尤物」由美國DISCO DADDY STUDIO製作,近日在IG上曬出多張蔡依林身穿該件戰袍嗨唱的照片及影片,更以一段縮時影片呈現衣服製作過程,從影片中可見,數千片不同顏色的裸鑽亮片,一一經由師傅巧手黏上禮服,且不同色的裸鑽在疏密落差的排列下呈現出漸層感,過程相當勞心勞力。

這套服裝為澳洲設計師 Heather Picchiottino傑作,整套服裝重達5、6公斤,乍看之下的視覺效果打破蔡依林出道22年來最大尺度,讓演唱會嘉賓李玖哲也不忍直視。貼文PO出後,除了吸引眾多粉絲前來朝聖外,西洋天后凱蒂佩芮也忍不住留言表達對於這套服裝的喜愛,底下更是釣出一排外國明星留言讚嘆。

事實上,該件戰袍乍看之下「正面三點全露」,但其實是造型師用鑽石顏色造成視覺立體效果。Jolin經紀人王永良更表示那套衣服(裸鑽尤物)一開始提案大家就很喜歡,蔡依林試穿時也沒有害羞,反而覺得相當有趣。