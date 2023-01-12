小甜甜與小13歲老公宋先生近期婚變風波持續延燒，而遭直指為小甜甜家暴幫兇的宋逸民也在昨（11）日發文還原事情真相，對此，宋先生的哥哥在IG上發文曬出與弟弟開心大笑的合影，寫下「從此可以真正的大笑」，也期盼小甜甜可以還他弟弟清白，並註記「有證據會說話」。

宋先生的哥哥在宋逸民發文後沒多久就在IG上曬出與弟弟七張合影，照片中可見兩兄弟對鏡頭大笑扮鬼臉，而文中他先是寫下「從此可以真正的大笑，替我弟真心開心！真相終於可以讓大家知道了」也強調「不再委屈」。

最後，他解釋，這篇貼文並非要替弟弟暗酸小甜甜「我也很真心祝福甜，有證據會說話，希望甜甜同意教會公開證據還弟弟一個清白，盼事情盡早落幕，讓大家明白真相！也讓教會不會再被牽連」，然而，宋先生雖未在貼文中留言回應，但他仍默默按讚表示支持哥哥。

事實上，在宋逸民反擊千字文中，對小甜甜提出六大指控，更直指小甜甜對大家說謊，對此，小甜甜透過經紀人回應「這整件事情的起頭，不是我們挑起的！目前我們能做的，就是把這段婚姻關係，去做處理及面對」目前也已經進入司法程序，所以不再做任何發言。