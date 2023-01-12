民進黨九合一大選慘敗，內閣改組也備受關注，日前傳出現任行政院長蘇貞昌將辭職下台，由前副總統陳建仁接任行政院長，對此，民進黨立委鍾佳濱表示，不清楚目前蔡英文總統對於內閣改組的考量，但閣揆任命絕對是總統的權力，1月13日是外界認為可以做內閣宣布的時機，不管結果如何，應該在13日之前要有定案，否則政務推動可能會因為各種傳言，沒辦法定下心來。

鍾佳濱說，總統就是球隊的總教練，什麼時候要換投手，有沒有人在熱身，都在總教練的考量內，2018年行政院長賴清德，他在敗選後，立即宣布辭職，也給總統充分時間，讓總統有時間安排，從敗選宣布辭職到看守時間，內閣是處在很明確的看守時期，但目前總統對於內閣改組的動向沒有清楚表態。

鍾佳濱表示，外界有各種傳言，站在立法院黨團成員，至少在1月13日是外界認為，可以做內閣宣布的時機，不管最後結果如何，應該在13日之前要有明確定案，不然政務推動可能會因為各種傳言，沒辦法定下心來，才能維持民進黨執政應有的檢討。

至於陳建仁磨合期會不會比蘇貞昌久，鍾佳濱說，以民進黨這7年來執政，閣揆人選應該在總統考量下，加上立法院黨團的全力支援和配合，能滿足2022地方大選敗後重新出發的需求，未來內閣不管誰來領導，應該以2024獲得民心肯定為前提為目標。

鍾佳濱說，至於政治的攻防由立法院黨團來負責，地方政府部分未來行政團隊不分藍綠，跟行政首長溝通，畢竟從前瞻基礎建設可以看到，當時在野黨在立法院大力杯葛前瞻基礎建設，但不分藍綠的地方首長都非常需要中央資源挹注，共同為人民造福，未來行政團隊可以把重心放在地方首長關係維持和經營，畢竟全民之福就是民進黨執政的最重要責任。