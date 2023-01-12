量測儀器大廠致茂(2360)2022年第四季營收表現持穩高檔，改寫歷史次高，全年營收成長25.5％、順利改寫新高，表現符合預期。展望2023年，公司預期去年強勁成長的電動車相關應用需求持續強勁，可望帶動整體營運持續成長創高。

致茂股價6日觸及200元波段高點後拉回修正，11日回測181元支撐，今（12）日開高後在買盤敲進下勁揚6.08％至192元，早盤維持近6％強勁漲勢。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今合計小幅賣超140張。

致茂2022年12月自結合併營收14.66億元，月減21.8％、年減22.77％，降至近8月低點。不過，第四季合併營收60.72億元，僅季減8.82％、仍年增達32.32％，改寫歷史次高。全年合併營收220.67億元、年增達25.5％，改寫歷史新高。

致茂先前法說時指出，整體訂單需求並未出現明顯減弱跡象，但由於時序接近年底，預期去年第四季營運表現將按往年軌跡常態，較第三季略微修正、但仍可優於去年同期，使下半年營運優於上半年，實際營收表現符合預期。

致茂指出，去年電動車相關應用需求強勁成長，來自電池及儲能相關營收貢獻達3～4成。展望2023年，預期仍以電動車相關需求仍最強勁，包括來自電池化成系統、量測及自動化檢測設備的需求均可望持續增溫，帶動致茂營運持續成長。

至於半導體及Photonics測試設備方面，致茂表示展望尚待觀察，狀況預期今年初可望明朗，成長動能可觀察高速運算（HPC）客戶的車用IC需求持續成長，以及擴增實境／混合實境（AR/MR）公司的穿戴裝置投資能否發酵。