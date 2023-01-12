車用二極體廠朋程(8255)宣布參與杰力(5299)私募，朋程總經理吳憲忠表示，杰力積極跨足車用領域，與朋程發展方向相符，不過由於車用產品規格要求與3C產業不同，預計兩家公司合作效益最快也要一年以上的時間才能顯現。

為加速車用領域上下游垂直整合，繼2022年11月28日以每股38.75元、總金額7億3625萬元取得茂矽1900萬股，朋程再公告決議以每股99.45元、總金額14億9175萬元，取得杰力科技1500萬股私募普通股，持股比例為29.5%。

杰力主要產品為功率元件(Power Device)、電源管理IC(Power Management IC)及電源模組(Power Module)，終端應用以NB、TV、主機板、電源供應器及消費性產品為主；吳憲忠表示，過去杰力產品以非車用為主，近來積極跨足車用領域，與朋程發展方向相符，因而決議投資杰力，不過，雖然杰力技術優於同業，但車用產品規格要求與3C產業不同，朋程在取得股權後，將與杰力共同進行車用產品開發，希望結合兩家公司專長，提供客戶更多客製化產品服務。

不過，儘管兩家公司攜手佈局車用市場，但因車用產品規格要求高，認證期長，吳憲忠預期，兩家公司合作效益最快也要一年以上的時間才能顯現。

此外，由於朋程僅取得杰力29.5%股權，未來只會認列杰力的損益。

雖然全球總體經濟環境不佳，朋程車用產品訂單穩定，2022年合併營收為41.98億元，年增10.53%，吳憲忠對今年營運不看淡，預期朋程今年業績會比去年好。