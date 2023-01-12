新冠疫情持續燒，不少民眾已經二度感染。胸腔暨重症科醫師黃軒分享美國研究指出，近日發現確診新冠以後，心臟、腎臟和腦部容易出現加速老化的現象，特別是重症患者、有長新冠症狀及反覆感染等三類人，因此提醒民眾不要放任自己確診，還是要做好自我防疫措施。

黃軒今在臉書上分享美國聖路易斯健康中心（St. Louis ）的研究發現，確診新冠肺炎的患者，染疫後心臟、腎臟和腦部容易出現加速老化的現象，特別是確診後有長新冠症狀及重症住院的族群，都比較容易發生上述器官加速老化的狀況；此外，研究也發現，有少數的輕症患者也可能有器官加速老化的現象。

黃軒表示，該研究團隊指出，反覆多次確診也會加速老化的趨勢。舉例來說，一般狀況下，隨著年齡增長，人體的腎功能3至4年才會下降3至4％，但是感染新冠病毒康復後，隔年監測曾確診的人，發現他們的腎功能1年就下降了3至4％。

黃軒引述美國加州大學的研究說，佩魯索（Michael Peluso）醫師針對上述提到的狀況，做了一些假設的理論，認為確診後多器官老化恐是多原因加疊而成，包括病毒抗原持續在體內引起發炎反應，使體內容易產生血栓，塞住微血管豐富的器官，像是心臟、腎臟和腦部；甚至有可能啟動體內微生物活躍，改變原本消化道內生存的微生物群落或延長許多免疫反應，甚至出現自體免疫攻擊自己器官的狀況。

黃軒示警，大家不要輕易的被新冠病毒感染，尤其是反覆感染，因為有可能會加速心臟、腎臟和腦部老化，提醒大家要做好自我防疫措施，以保護健康。