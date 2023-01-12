台灣網球好手許育修今天在澳洲網球公開賽男單會外賽最終輪，以7比6（4）、6比4擊敗法國選手穆勒，成功搶下一席會內賽門票，這也是他生涯首度挺進大滿貫賽會內賽。

2023澳洲網球公開賽將於1月16日登場，在男單方面僅台灣一哥曾俊欣直接取得會內入場券，包括許育修與吳東霖都從會外賽起步、爭取出線資格，許育修3輪以一盤未失的完美表現成功闖關，可惜吳東霖則在會外首輪就提前落馬。

近況極佳的許育修，在澳網會外賽銳不可擋，首役他就以直落二撂倒法國選手佛尼斯（Evan Furness），次輪則歷經兩盤搶七，驚險扳倒世界排名126名的瑞典好手伊梅爾（Elias Ymer），挺進最終輪。

許育修今天的對手同樣是來自法國、世界排名161的穆勒（Alexandre Muller），首盤許育修開賽就被對手破發，在3比5落後下先保再破、連拿2局將比數扳平。

沒想到第11局對手再次破發取得超前，韌性十足的許育修，不但再次追平比數，也把戰線拉長至搶七大戰，並在4比3下連拿2分取得「聽牌」，先以7比4搶下首盤。

首盤上演逆轉勝的許育修士氣大漲，次盤則和對手一路僵持拉鋸，前8局雙方互不相讓，以4比4打平，關鍵第9局，許育修成功把握機會破發，也以5比4取得超前。

距澳網會內門票只剩一步的許育修，似乎有些近鄉情怯，第10局反倒陷入落後，所幸他化解2個被破發點，沒讓對手成功延長戰線，最終以6比4有驚無險拿下，順利摘下今年澳網會內賽門票，這也將是他生涯首度跨入澳網職業組的舞台。（編輯：張芷瑄）1120112