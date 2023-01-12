民進黨內閣將於立法院13日休會後進行討論、調整，台中市長盧秀燕12日受訪表示，尊重總統及新閣揆的人事權，相信他們會以蒼生為考量，籌組最好的內閣建設、帶領國家；盧秀燕也說，新內閣組成是總統的職權，但她有2個願景，一是希望國家和諧進步、二是希望人民休生養息。

盧秀燕12日上午9時出席西屯區協仁公園及北屯區新平公園寵物專區啟用典禮，活動後接受媒體聯訪，針對媒體詢問對內閣人選的建議？盧秀燕表示，內閣人選是未來新的行政院長的權利，行政院長閣揆則是總統的權利，她尊重總統及新閣揆的人事權，相信他們一定會以蒼生為考慮，籌組最好的內閣來建設國家、帶領國家、服務人民。

盧秀燕也說，內閣人選是總統的職權，但針對新內閣的組成，她有2個願景，第一希望新內閣讓國家和諧進步，國家和諧、團結才能進步，第二是讓人民休生養息，因為過去這2、3年中，無論是全世界或是台灣都很混亂，希望新內閣要重視民生經濟，讓人民休生養息。