彰化一名少女花花（化名）在11歲時透過交友軟體認識自稱是電視台製作人的阿宏（化名），阿宏藉口要見面介紹花花上電視，兩人碰面後阿宏稱電視圈有「潛規則」並伸出狼爪襲胸，還要求花花為他口交未遂，事後阿宏威脅花花自拍私密影片，並以此威脅騷擾長達約6年，18歲的花花不堪其擾求助才讓全案曝光。

男子阿宏（化名）於2014年在交友軟體認識當時年僅11歲的小五女童花花（化名），他自稱在電視節目幕後工作，可介紹花花上談話性電視節目工作，但需要見面看本人，雙方見面後，阿宏向花花表示電視圈有「潛規則」並伸出狼爪撫摸花花胸部，要求花花口交，遭花花拒絕。2015年7月間阿宏又找上花花並威脅她傳自拍裸照、自慰影片，恐嚇若不傳就要對花花家人不利，並在2019、2020年間不斷用不堪入目的訊息，沒日沒夜的騷擾她。花花隱忍6年不堪其擾在2020年5月求助社工，才揭發阿宏的惡行。

阿宏挨告後辯稱影片是花花自願傳送，一審遭判重刑，於是阿宏在上訴期間與花花以20萬和解，並向法官坦承犯行。台中高分院依加重強制性交未遂將他判刑1年8月，脅迫拍攝裸露影片則依兒少性交易防制條例判刑5年1月，合併應執行5年6月徒刑，全案可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。