農曆年後溫度將越來越升溫，於九月時裝週上露出的2023春夏系列也即將上市，在上市之前我們先來回顧一下，於時裝週上的各式趨勢，讓你提前預習本季最流行的元素有哪些，提供你春夏穿搭靈感。
Y2K風潮不減越演越烈
於1990年代末期至2000年代初期由芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、小甜甜布蘭妮（Britney Spears）等人帶起的Y2K風潮，在2021年末開始盛行，於2022春夏時裝秀上不少品牌也開始推出許多華麗的款式，直至2023春夏系列秀場上也依然可見其風潮不滅，如FENDI大秀上運用許多繽紛色彩、及膝洋裝、低腰褲等等Y2K人氣單品、BLUMARINE 秀上也可見低腰喇叭褲、飄逸的薄紗長裙等，Versace甚至直接將Y2K本人芭黎絲希爾頓請上秀場，不過相較於22春夏時更品牌復刻當時的普普風服裝輪廓、色彩，本季品牌開始融合當代元素，如帶起超低腰風潮的Miu Miu，本季運用層層多疊、異材質拼接的手法轉譯，將原先的低腰裙加入實用的超大口袋，本來學院風的模樣增添許多工裝感。
透視裝、內衣時尚回歸
透膚彷彿是23春夏系列各品牌設計師必備的元素，如上述品牌外，Burberry、MSGM、 Prada、Salvatore Ferragamo、Saint Laurent、Valentino、Tory Burch 等品牌也紛紛推出各種不同透膚的單品，是本季最具影響力的趨勢。透膚單品盛行下，內搭也成了另一重點，有些品牌將80年代瑪丹娜所引起的「內衣外穿」的元素，將內衣、內褲直接單穿走入伸展台，有些則是趁在透膚單品下，但不論哪種手法都在提醒你，於春季來臨之前是時候更新一下衣櫃裡的內衣了！
皮革、牛仔褲回歸
百搭的丹寧材質曾是許多人日常穿搭必備的單品之一，透過Y2K的推波助瀾下也再度成為伸展台上的熱門單品，其中又以 Diesel、和Blumarine 格外明顯，前者本身就是以丹寧工藝聞名，後者在秀上展示的54套造型中，就有1／3是以丹寧作為主要材質，而Bottega Veneta還將皮革製成仿丹寧材質的單品，由凱特摩絲走上伸展台，以最低調的造型展示精緻繁複工藝的炫技手法，當時引起不少討論;過去皮革面料屬於秋冬系列的常勝軍，少見於春夏系列當中，但本季除了炫技的Bottega Veneta之外，Balenciaga皮革洋裝、Versace的皮革夾克、LOUIS VUITTON、Saint Lairent也於秀上出現多款皮革單品，可見皮革面料於本季的受歡迎程度。
小包更廢、大包更巨
小包、小廢包已經火紅好幾季，來到2023的秀場上似乎變得更廢了？有的甚至可能連戒指都放不下，「退化」成飾品等級，另外或許是深知小包容量不足，本季也開始流行起「雙包流」背法，或是直接將小包一分為二，可愛加倍、容量也加倍。除小廢包外，或許是品牌有感於疫後民眾出國狂買需要大包購物，Prada、Gucci、FENDI、Bottega Veneta等皆推出容量十分巨大的包款，其中Bottega Veneta2023秀場上出現的宛若魚鱗的酒紅色皮革大包，有些打破大眾對於品牌包款的印象，於推特上被不少歐美時尚部落客評論。
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