Gucci2023春夏系列老花肩背包容量大，日常購物也適用。（Gucci 提供）

Gucci 2023春夏系列貝殼型小包，看起來只能放飾品，但作為穿搭配件使用十分吸睛。（Gucci 提供）

Gucci 2023春夏系列亮眼的七彩立體熊熊包。（Gucci 提供）

FENDI毛毛Tote Bag，外型柔軟可愛，看起來容量也十分實用。（FENDI提供）

FENDI 超迷你Peakaboo包，可作為項鍊使用。（FENDI提供）

BLUMARINE 秀上也走Y2K風格，如可見低腰喇叭褲。（BLUMARINE 提供）

BLUMARINE 近三分之一均以丹寧打造。（BLUMARINE 提供）

Burberry本季擁有許多透膚造型。（Burberry提供）

MSGM本季擁有許多透膚造型。（MSGM提供）

Prada 秀上的粉色三角包，一分為二的設計讓容量更大。(CFP)

Prada 秀上的芥末黃托特包。(CFP)

Ferragamo新任設計總監Maximilian Davis上任後首秀，整體造型摩登時尚，也有不少性感的透膚造型。（Ferragamo提供）

Bottega Veneta 秀上許多造型一次疊揹兩包款。（美聯社）

Bottega Veneta邀請凱特摩絲以襯衫牛仔褲的造型登上伸展台，然而身上單品其實皆以皮革打造，經繁複上色工藝製程類似丹寧、襯衫的效果。（美聯社）

農曆年後溫度將越來越升溫，於九月時裝週上露出的2023春夏系列也即將上市，在上市之前我們先來回顧一下，於時裝週上的各式趨勢，讓你提前預習本季最流行的元素有哪些，提供你春夏穿搭靈感。

Y2K風潮不減越演越烈

於1990年代末期至2000年代初期由芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、小甜甜布蘭妮（Britney Spears）等人帶起的Y2K風潮，在2021年末開始盛行，於2022春夏時裝秀上不少品牌也開始推出許多華麗的款式，直至2023春夏系列秀場上也依然可見其風潮不滅，如FENDI大秀上運用許多繽紛色彩、及膝洋裝、低腰褲等等Y2K人氣單品、BLUMARINE 秀上也可見低腰喇叭褲、飄逸的薄紗長裙等，Versace甚至直接將Y2K本人芭黎絲希爾頓請上秀場，不過相較於22春夏時更品牌復刻當時的普普風服裝輪廓、色彩，本季品牌開始融合當代元素，如帶起超低腰風潮的Miu Miu，本季運用層層多疊、異材質拼接的手法轉譯，將原先的低腰裙加入實用的超大口袋，本來學院風的模樣增添許多工裝感。

透視裝、內衣時尚回歸

透膚彷彿是23春夏系列各品牌設計師必備的元素，如上述品牌外，Burberry、MSGM、 Prada、Salvatore Ferragamo、Saint Laurent、Valentino、Tory Burch 等品牌也紛紛推出各種不同透膚的單品，是本季最具影響力的趨勢。透膚單品盛行下，內搭也成了另一重點，有些品牌將80年代瑪丹娜所引起的「內衣外穿」的元素，將內衣、內褲直接單穿走入伸展台，有些則是趁在透膚單品下，但不論哪種手法都在提醒你，於春季來臨之前是時候更新一下衣櫃裡的內衣了！

皮革、牛仔褲回歸

百搭的丹寧材質曾是許多人日常穿搭必備的單品之一，透過Y2K的推波助瀾下也再度成為伸展台上的熱門單品，其中又以 Diesel、和Blumarine 格外明顯，前者本身就是以丹寧工藝聞名，後者在秀上展示的54套造型中，就有1／3是以丹寧作為主要材質，而Bottega Veneta還將皮革製成仿丹寧材質的單品，由凱特摩絲走上伸展台，以最低調的造型展示精緻繁複工藝的炫技手法，當時引起不少討論;過去皮革面料屬於秋冬系列的常勝軍，少見於春夏系列當中，但本季除了炫技的Bottega Veneta之外，Balenciaga皮革洋裝、Versace的皮革夾克、LOUIS VUITTON、Saint Lairent也於秀上出現多款皮革單品，可見皮革面料於本季的受歡迎程度。

小包更廢、大包更巨

小包、小廢包已經火紅好幾季，來到2023的秀場上似乎變得更廢了？有的甚至可能連戒指都放不下，「退化」成飾品等級，另外或許是深知小包容量不足，本季也開始流行起「雙包流」背法，或是直接將小包一分為二，可愛加倍、容量也加倍。除小廢包外，或許是品牌有感於疫後民眾出國狂買需要大包購物，Prada、Gucci、FENDI、Bottega Veneta等皆推出容量十分巨大的包款，其中Bottega Veneta2023秀場上出現的宛若魚鱗的酒紅色皮革大包，有些打破大眾對於品牌包款的印象，於推特上被不少歐美時尚部落客評論。