流水席之亂的匿名發文者曾多次在網路上傳LINE對話訊息，引發網友炸鍋討論，PTT「創世神」杜奕瑾表示，其實LINE對話是有生產工具可以製造，認為對爆系社團這類的貼文不用太認真，貼文曝光，超過4千名網友關注，不少人傻眼說，「竟然可以這樣？」

杜奕瑾昨（11）日於個人臉書指出，在爆系社團看到流水席事件，匿名爆料者不斷貼出LINE對話，製造好像真有此事，但事實上有生產工具可以製造假對話，提醒網友對這類文章不用太認真，他還提到汪小菲和大S的事件，「割床墊至少還有床墊」。

杜奕瑾分享對製造工具。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書粉專）

杜奕瑾上傳一張圖片，教網友如何「製造假對話」。只要前往Fake Detail假訊息／社群PO文生產網站，在上方的工具欄選取要使用的社群軟體即可。可用的包括Mail、facebook Messenger／facebook貼文、instagram私訊／instagram貼文、Twitter、Whatsapp、Telegram、‎Android／iPhone簡訊和LINE。

貼文曝光，吸引逾4千網友按讚、留言，「竟然可以這樣？自導自演更方便了，以前還要多開帳號，現在都不用了」、「竟然有假訊息、聊天製造網站......有夠心累！假訊息滿天飛，都澄清不完」、「梗圖產生器類似的感覺」、「看過幾篇就知道是農場文了，發文模式都一樣」、「對話截圖本來就不能信」。