大陸特斯拉為刺激買氣，3個月內兩度調降車價，6日再度宣布降價，Model 3下殺3.6萬人民幣（下同）（約台幣16萬）至22.9萬元（約台幣103萬元）起跳，卻讓剛入手的車主氣炸，直覺被割韭菜，紛紛衝進門市抗議，但有博主表示，他拉朋友去特斯拉抗議，沒想到對方看到降價太便宜「當場又買了一台」。對此，很多網友笑翻「跪了」、「口嫌體正直」、「越跌越買 當股票攤平喔? XD」。

汽車博主閻闖近日PO出朋友圈的截圖，一名男子和朋友一起去特斯拉維權，結果友人看到現在降價挺便宜，「當場又買了一台」。

消息一出，引來微博網友熱議，「再買一輛平倉，不就少賠了一半」、「給買了特斯拉降價的車主一個建議，再買一輛特斯拉，原來的賠了6萬，再買一輛平均一輛賠3萬，下次特斯拉漲3萬就回本了」。

台灣PTT網友也認為，「這是馬斯克現在所樂見的情形，減少庫存、拉高市占」、「抄底攤平XD」、「羨慕車價」、「買車買出了期貨的味道」、「完了，老馬抓到華人心態」、「看台灣盤子價還要排隊預約」、「實在太香了 沒辦法」、「笑死活該被割 韭菜命」。

新浪網報導，特斯拉中國6日宣布大幅調降售價，Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等五款車型進行調價。Model 3起售價降至22.99萬元，直降3.6萬。而Model Y起售價降至25.99萬元，直降2.9萬。

對於本次大規模降價，特斯拉對外事務副總裁陶琳發文回應稱，特斯拉堅持以成本定價，但車主對「以成本定價」的說法並不買單，除了衝進門市抗議，還要求特斯拉補償損失。

一份被曝光的特斯拉車主維權訴求協議顯示，對於連續降價行為，車主希望官方能夠補償10萬公里超充、100萬積分、FSD終身使用權和2~4年延長保固。