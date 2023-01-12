連鎖餐飲集團乾杯(1269)在台灣強勢成長填補中國大陸衰退下，2022年12月及第四季營收齊創歷史次高，帶動全年營收成長達22.98％，順利改寫歷史新高。展望2023年，集團持續以台灣市場為展店重心，並重啟歐美市場布局、積極籌備英國倫敦據點。

乾杯2022年12月自結合併營收3.86億元，月增達20.65％、年增3.39％，改寫歷史次高。第四季合併營收10.62億元，季減6.06％、年增達10.43％，亦創歷史次高。全年合併營收37.86億元、年增達22.98％，改寫歷史新高。

乾杯表示，去年12月適逢年末聚餐旺季，配合展店效益挹注動能，但兩岸營運表現兩極。中國大陸雖在當局放寬防疫政策、鬆綁多項管制，但民眾確診數屢創新高，導致來客數不增反減，使營收月減達1成、年減達4成。

所幸，台灣市場去年12月復甦熱絡，旗下六大餐飲品牌推出各式主題套餐、延長加開營業時間搶占節慶熱潮，帶動來客增逾2成。外販事業在新春外帶年菜祭出早鳥活動促進預購、年節企業尾牙禮品需求提升下，零售事業繳出翻倍業績，拉抬台灣事業營收年增達3成。

回顧2022年，乾杯為追求營收及獲利長期成長，於台灣加速展店、開設新品牌搶進疫後市場，門市年增8家。隨著下半年疫情陰霾消散、餐飲市場谷底彈升，月營收連5月年增達雙位數成長，在餐飲、外販、零售事業齊成長帶動下，使台灣營收躍增達近5成。

至於中國大陸餐飲市場2022年則深陷嚴峻疫情干擾，營運效益難以展現，使乾杯以保守態勢度過暫時性的疫情衝擊，去年中國大陸營收衰退逾1成，壓抑集團整體營收成長動能。

展望2023年，乾杯看好台灣市場持續暢旺，展店布局以台灣為主力，海外事業則重啟歐美市場，前進籌備英國倫敦據點。對於中國大陸事業，雖自去年12月底營收彈升、恢復去年同期9成水準，有望帶來爆發性成長，但因疫情情勢瞬息萬變，集團仍審慎看待。

因應展店人才需求，乾杯集團祭出正職月薪上看54.5K、時薪上看270元招募人才，首季招募400名社員。對海外工作有興趣的社員，則可透過內部徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，赴倫敦據點籌備展店及營運工作，累積為期1～2年的海外工作經驗。