迎接史上最長春節假期，台灣彩券今宣布112年春節加碼總獎金高達9億元，創近6年新高；最受歡迎的「大樂透」從1月20日起連續17天每天開獎，一路從小年夜開獎至2月5日元宵節，民眾每天都有獲得億元頭獎的機會，同時活動期間加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，加碼金額3.6億元。

台灣彩券公司12日舉辦「2023年春節加碼宣告記者會」，台彩宣布加碼總獎金9億元、創近6年新高。其中，「大樂透」從1月20日起、連17天每天開獎，一路從小年夜開獎至2月5日元宵節，民眾每天都有獲得億元頭獎的機會。（粘耿豪攝）

台灣彩券表示，自1月20日起至1月24日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，若360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月5日為止，提供民眾一次對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會。

1月16日起「威力彩」頭獎視實際累積金額機動加碼2億元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」自1月14日至1月29日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達9億元。

此外，7款新春限定應景刮刮樂今日同步登場，包括頭獎及100萬元獎項個數都創新高的「1200萬大吉利」等新品，總獎項超過1878萬個，總獎金逾108億元。

廣受彩迷喜愛的「1200萬大吉利」，每張售價1000元，共有6個頭獎1200萬元，是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70％；每張售價500元的「五路財神」，頭獎500萬元共有8個為歷年最多，總獎金逾21億元也是歷次發行最高。