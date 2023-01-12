中國大陸今公布去年12月全國居民消費價格(CPI)按年增加1.8％，符市場預期，較前月多0.2個百分點。總計去年全年CPI按年上升2％。大陸國家發改委價格司司長萬勁松表示，展望2023年，即使國際大宗商品價格可能高位波動，輸入性通膨壓力仍然存在，但國內物價保持平穩運行具有堅實基礎。糧食生產連續豐收，生豬產能合理充裕，重要民生商品供應充足，基礎能源保障有力，保供穩價體系進一步健全，完全有信心、有能力繼續保持物價總體穩定。