寶島陽光再生能源集團2022年拿下國內五大獎項，繼先前榮獲台灣永續外商企業績優獎、台灣永續行動獎、國家品牌玉山獎及英僑商會最佳再生能源獎入圍，再拿下國內指標性獎項金炬獎年度企業。

國發會於日前公布淨零轉型階段目標及行動，2030年減碳目標由原訂減量20％上修至24％正負1％，其中再生能源將佔整體發電配比27～30％，太陽光電的裝置容量大幅增加至31GW。寶島陽光再生能源表示，全球零碳戰役已然展開，能源轉型將是關鍵戰場，希冀透過貢獻自身的專業，支持政府再生能源政策、台灣企業落實ESG發展，並在實現淨零的同時也創造更多綠色就業機會，也因此寶島陽光在今年宣布深化本業發展，擴大案場維運管理業務、佈局綠電交易市場，不僅提升經營效率，也為企業提供完整的綠電購售服務。

寶島陽光為致力於台灣太陽能電廠投資與經營管理的指標性外資企業，在台6年來累積發電量達7.5億度，每個月新增2000萬度。主要投資者為瑞士合眾集團Partners Group，PG在全球擁有超過1,600名員工，管理的資產總值逾1,300億美元，承諾在台灣發展超過1GW的太陽光電廠，進行逾新台幣500億元的投資。