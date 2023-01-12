Buck Showalter was ranked the #1 Most Handsome MLB Manager by a popular beauty measurement app, notching an 8.65 "Beauty Score" pic.twitter.com/YDadW4GRx4 — SNY Mets (@SNY_Mets) January 11, 2023

有富豪老闆科恩（Steve Cohen）當靠山，大都會季末陸續補進韋蘭德（Justin Verlander）、千賀滉大等好手，雖然朝思暮想的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）未能如願拿下，但整體來說補強表現仍屬水準以上，總教練修瓦特（Buck Showalter）也獲得了滿手好菜，期待帶領大都會爭奪世界大賽冠軍，但對他來說好事不只一樁，近期由《Gambling.com》所發布的大聯盟最帥總教練榜單，由66歲的修瓦特意外以8.65分奪魁。

《Gambling.com》使用應用程式「Golden Ratio Face」，透過臉部對稱性、結構及黃金比例進行樣貌評分，《Gambling.com》團隊表示，當初這麼做的目的是想了解年紀以及球賽所帶來的壓力，是否會對他們執教生涯造成影響。修瓦特在2021年加盟大都會，今年5月將滿67歲。

59歲的費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）以8.56分排名第2，才剛率領太空人重返榮耀的73歲老教頭貝克（Dusty Baker）則以7.95排在第7位，全聯盟最年輕的總教練為紅雀的馬爾莫（Oliver Marmol），36歲的他只排在第19名。目前聯盟當中共有13名總教練未滿50歲，卻只有45歲的小熊主帥羅斯（David Ross）排在榜單前10位。

《Gambling.com》也替其他的運動領域做出樣貌評比，NHL隊伍愛德蒙頓油人的總教練伍德克勞夫特（Jay Woodcroft）位居榜首，NBA則是由騎士畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）奪下聯盟最帥總教練寶座。