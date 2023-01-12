被捲入前新竹市長林智堅論文抄襲案風波的新竹市調站調查官余正煌，10日深夜在臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，引發諸多聯想。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，其實余正煌已有所準備，若繼續打官司，「他東西會一個一個丟出來」。

徐巧芯昨（11）日在政論節目《關鍵時刻》指出，據說余正煌緝毒成績非常好，今年的考績卻傳出要被打乙等，甚至還要把他內外勤作調動。徐巧芯爆料，余正煌的小主管曾向他表示「你這樣子知不知道沈慧虹可以告你意圖使人不當選？」徐認為，余10日po文中指的公司就是調查局。

另外，徐巧芯提及，余正煌繳交論文給陳明通時，做了一個關鍵事情，就是將自己寫的論文引註拿掉，因此林智堅的論文上才沒有引註。徐巧芯表示，余正煌當時知道自己論文是要給別人參考用，但怕被一句句抄過去，因此把引用資料拿掉才寄給陳明通，這是一個很重要的證據。

徐巧芯指出，余正煌是調查局出身的人，陳明通不要以為跟他通話，余會沒有做紀錄，「他其實一切都有準備」。徐巧芯表示，余正煌很多資料都還壓在底下，若林智堅要繼續打官司，余將會把東西一個個丟出來，證明林就是抄襲。