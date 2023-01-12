傳賣毒蕭淑慎！「藝人藥腳」毒后小妖落網 幫客戶植木馬程式

綽號「藝人藥腳」毒后小妖落網，外傳她就是提供藝人毒品的藥腳。（陳鴻偉翻攝）

綽號「藝人藥腳」毒后小妖落網，圖為警方破門逮人。（陳鴻偉翻攝）

藝人蕭淑慎、洪其德、鄭進一當年陸續傳出涉毒，2016年警方逮捕綽號「毒后小妖」的黃姓女子，外傳她就是提供藝人毒品的藥腳，中正二警方日前追查毒品案時，發現黃女早已重出江湖，因案遭通緝東躲西藏，警方日前在雙北逮捕黃女在內的5嫌，起獲200萬贓款、10多包海洛因，全案依販毒罪偵辦。

據指出，40歲的「毒后小妖」曾是北部張姓大毒梟的左右手，她的前夫還是台北某大醫師的外科醫生，明明可過上優渥生活，她卻選擇販毒賺錢。

據了解，小妖獲得首腦器重，是因為她熟悉許多特殊監控技術，會把木馬程式植入旗下小藥頭的手機，以便上游監控，一旦發現下線跟別人調貨，就會通知警方取締，小妖也因常常提供線索，與警、調有交情，甚至恐嚇下線：「敢亂搞就弄死你！」強勢手段讓她展露頭角。

中正二警方日前追查販毒集團時，發現上游是1名女子主持，追查後獲知對方就是當年轟動一時，傳出曾販毒給藝人的「毒后」，但黃女因毒品案通緝，平時居無定所，有時睡在車上，有時則躲在鄉間民宿，透過手機指揮手下販毒。

「毒后」復出仍帶上她的木馬技術，有藥腳稱，他與黃女對話都要輸入密碼，如果2次錯誤，對話就會全部刪除，以此保障交易資訊，規避警方的追查。

警方經連月追查，日前兵分多路前往雙北，逮捕黃在內的5人，起獲10多包海洛因、3顆海洛因球，另有200萬贓款，全案依毒品罪擴大偵辦中。

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