目前正值釋迦產季，它除了是甜度極高外，也具細緻及Q彈的口感，受到許多人的喜好，尤其釋迦營養密度高，2020年曾被BBCC選為世界最有營養食材的第二名。醫師表示，釋迦具有5大好處，例如含有大量鉀離子，因此可調節血壓，降低腦血管及心血管疾病的風險，即可預防中風與心肌梗塞等疾病；此外，釋迦中的維生素B2 、B3及B6含量豐富，有助大腦及神經系統的正常運作，可提振精神。

牙醫師黃文龍在其臉書粉專表示，目前正是台東釋迦產季，而釋迦曾經在2020年被BBC選為世界最有營養食材第二名，僅次於另一個高營養的食物杏仁。他指出，釋迦有5大好處，包括保護心血管、抗氧化、熱量豐富、養顏美容、安定心神。

1. 保護心血管：釋迦含有大量鉀離子，屬於高鉀水果，飲食中攝取足夠鉀離子有助於調節血壓，降低腦血管與心血管疾病發生的機率。

2. 抗氧化：釋迦維生素C含量在水果中名列前茅，維生素C有助消滅自由基抗氧化，提升免疫力抗發炎之外，還能幫助提升體內鐵質的吸收率，與膠原蛋白的形成。

3. 熱量豐富 ：釋迦熱量每100克都超過100大卡，熱量及營養密度高，有助於營養不足或是體虛者補充能量及熱量。相對的，想減重或需要控制血糖的人，就要小心別吃太多。

4. 養顏美容 ：釋迦的維生素B2含量高，維生素B2可作為能量代謝的輔酶，支援體內的抗氧化酵素系統，維護皮膚健康及組織修復，加上豐富的維生素C含量促進膠原蛋白形成，幫助皮膚維持水嫩漂

5. 安定心神 ：釋迦中的維生素B2 、B3及B6含量豐富，這些維生素參與體內營養素的代謝，維持大腦及神經系統的正常運作，缺乏時則會造成情緒低落。