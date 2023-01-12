近日，中國大陸未能將美國輝瑞公司生產的新冠藥物Paxlovid列入醫保支付的消息在中國社交媒體引發了強烈討論。美國之音引述相關專家分析認為，這將給中國的低收入患者和醫療系統帶來更大壓力。

中國國家醫保局1月8日在官網發表聲明稱，未能通過談判將治療新冠的藥物奈瑪特韋片／利托那韋片組合包裝（Paxlovid）納入醫保目錄，原因是生產商美國輝瑞公司「報價高」。

然而，輝瑞公司對與中國談判破裂的原因則有不同解釋。輝瑞首席執行官艾伯樂(Albert Bourla)9日在舊金山的一場討論會中透露，中國要求輝瑞公司以比世界大多數中低收入國家還更低的價格出售Paxlovid，導致談判破裂，「中國是世界上第二大經濟體，我不認為他們應該支付比薩爾瓦多更低的價格。」

為了安撫市民，中國官方表示，醫保將對Paxlovid臨時支付至今年3月31日。Paxlovid於去年2月在中國獲批上市，曾以每盒2300元（人民幣，下同）被納入臨時醫保支付範圍，後在12月下調至每盒1890元。

美國醫療衛生專家指出，中國將Paxlovid納入醫保對於低收入人群至關重要，特別是中國農村地區的醫療設施相比城市落後。

報導引述喬治城大學奧尼爾全球衛生法教授勞倫斯·高斯廷(Lawrence Gostin)分析：「中國的大部分人口對新冠沒有天然免疫力，而且疫苗接種率很低。因此，像Paxlovid這樣的有效治療方法對中國公民，特別是對老年人和弱勢群體至關重要。」

高斯廷還說：「Paxlovid不僅對脆弱的病人很重要，它對政府也很重要。因為Paxlovid可以避免人們湧進醫院，可以減輕衛生系統的沈重負擔。」

據《金融時報》統計，中國至少有14個省份和城市已經停止提供對新冠患者的免費治療，加劇了居民對醫療債務加重和感染加劇的擔憂。過去3年，中國官方對病人治療新冠提供了補貼。

雖然新冠患者在醫保臨時支付到期後仍然可以自費購買Paxlovid，但目前更棘手的問題是，中國患者求藥無門，很難通過正常的醫療管道買到Paxlovid。

據中國的媒體估算，現在中國全國新冠感染率接近50％。如果按照Paxlovid「65歲以上、患有基礎疾病」的適用人群，全國至少有1億老人有使用Paxlovid的需求。

輝瑞公司本週表示，該公司在去年向中國運送了數千個療程的Paxlovid治療藥物，在過去幾周，該公司已將這一數字增加到數百萬。

據中國媒體報導，本月初，Paxlovid開始陸續進入北京、上海等一線城市的社區醫院，可以通過醫生開具處方拿藥，但到目前為止，通過各種管道求購Paxlovid的現象仍然非常普遍。在黑市上，每盒Paxlovid的售價被炒到上萬元以上。英國《金融時報》近日報導，Paxlovid已經成為一些中國精英之間送禮的首選之一。還有一些人試圖購買Paxlovid的印度仿製版。

除此之外，海外華人也在社交媒體上分享如何設法在當地購買Paxlovid再郵寄回中國給親朋好友。一些當地國家的媒體指出，這種做法可能導致很多需要該藥的人得不到及時治療，並警告跨境寄送藥物可能觸犯法律。

在Paxlovid一藥難求的情況下，不少中國民眾把希望寄託在中國國產藥。中國官媒最近大量報導中國研製的新藥VV116，稱這種藥可能是終結新冠的最新法寶。

去年12月29日，《新英格蘭醫學雜誌》的一份試驗結果指出，中國自主研發的一種新藥VV116在第三期臨床試驗中，療效能夠比肩現在唯一的新冠抗病毒藥Paxlovid。然而，科學家表示，VV116還需要進行更大規模的試驗來確保其療效和副作用風險。

負責研製開發VV116的君實生物在1月3日發佈的聲明中也表示，由於醫藥產品具有高科技、高風險、高附加值的特點，藥品的研發週期長、不確定性因素較多，VV116的相關臨床研究進程、研究結果及審批結果均具有一定的不確定性。

儘管中外醫學專家再三表示，Paxlovid處於處方藥，服用需嚴格遵醫囑，但這並沒有阻止中國居民通過各種管道自行用藥。由於大面積爆發感染，中國醫療系統不堪重負，一些人認為需要準備Paxlovid，才能保證在感染後得到及時治療。