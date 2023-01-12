中國解封後股市有較大反彈，相較之下汽車類股反彈相對疲弱，主因解封後感染人數暴增衝擊消費力道與年底向來為庫存高峰，導致中國汽車庫存明顯上升。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，中國車市受疫情影響短期受到壓抑，但拉長時間來看，預期第二季開始移動需求會回溫，下半年對汽車需求可望出現明顯上升。

中國車市需求走向的預期，可透過韓國、台灣兩地市場窺見端倪。馮紹榮觀察，韓、台解封初期因確診人數增加、人流移動降低，對行動的需求因而減少；但約莫一季過後，隨著確診者陸續復原、恢復正常生活後，移動需求也跟著恢復，顯見疫情對移動需求的衝擊為短期因素，非長時間影響。

馮紹榮表示，中國作為最大電動車市場，券商上修中國汽車銷量，將今年的汽車銷量年增率從原本的預估-10%上修至持平；也上修電動車銷量，從原本的預估年增率20%上修至36%，電動車滲透率維持接近40%的預估不變。顯見只要企業基本面未變，下半年又有最大電動車市場中國的需求回溫助攻，逢低都是分批布局電動車產業的好時機。

馮紹榮提醒投資人，要避免有限資金被過度分散在與受惠程度較低的成分股，建議聚焦高純度基金，凱基未來移動基金集結PACES(P新能源動力、A自動駕駛、C車聯網、E電動車、S空中與太空飛行)五大移動主題，不僅因應趨勢的現在式與未來式，且能適時調整投組比重，為投資人全面掌握未來趨勢商機。

至於台股被動型的電動車相關ETF則有：國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等。