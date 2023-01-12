台東鳯梨釋迦外銷大陸受阻，為了避免農民一年心血化為烏有，新北果菜公司與新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴合作，大力促銷，短短3天賣出近10公噸，成果豐碩。（新北果菜公司提供）

台東鳯梨釋迦品質優良，近期適逢盛產季，但遇外銷大陸受阻，台東農民都擔心無處銷售，為了避免農民一年心血化為烏有，新北果菜公司與新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴合作，大力促銷，短短3天賣出近10公噸，成果豐碩。

新北果菜公司指出，果菜公司永遠站在蔬果銷售最前線，無論是高麗菜、水果等盛產品只要需要協助銷售，公司就會發起團購，號召公司行號、機關及民眾挺農友，各地方關、里長、欣欣天然氣公司或各同鄉會等企業團體也加入團購行列，近期反應熱烈，吸引不少單位致電訂購，希望維護台灣農民心血。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，侯友宜一再交代不能讓農民心血化為血淚，希望大家過好年，因此公司10日接獲消息後就發起產地直送直銷，以一箱6公斤360元，請各單位共襄盛舉，幫助農民渡難關，短短3天創下銷售10公噸佳績，達到拋磚引玉作用，希望農民感受到台灣人的溫暖。