再過一個星期就是農曆春節，命理專家艾菲爾老師在微博分享，有4個生肖的人在春節過後好運不斷，甚至還能感染身邊的人，成為大家各方面的貴人，跟在生肖鼠身邊最招財，跟在生肖馬身邊最安心，跟在生肖兔身邊最靈光，跟在生肖狗身邊最喜氣。

第四名：生肖鼠

屬鼠人在春節過後將接收天德、福德星的好運氣，能夠逢凶化吉，且自帶貴人；除此之外，屬鼠人就像是一棵招財樹，在工作方面能賺到不少錢，加上業績獎金、分潤抽佣，一時之間口袋滿滿。如果身邊有生肖屬鼠的朋友或同事，記得趁著農曆年節期間約出來聚會，沾沾他的貴人財氣。

第三名：生肖馬

屬馬人在癸卯兔年雖然是破太歲，但有太陰、天喜、福德鎮守，遇到事情大多都可以逢凶化吉，且今年一整年他的母愛、父愛大爆發，喜歡照顧身旁的人，像是為人牽紅線、照顧起居、金錢資助等，幫忙起來絕不手軟，因此有生肖馬朋友的人，很多生活小難處只要被他知道，大多會得到他的協助，讓你感覺有他在真安心。

第二名：生肖兔

屬兔人在春節過後，有金匱、文昌、學堂、將星護體，雖然2023是太歲當頭的一年，但只要平時留意說好話、做好事、心存善念，遇到困難還是會有貴人幫忙解決，並且如果身邊有人需要一些智慧開導的時候，屬兔人總能神來一筆、切中要點，讓旁人煩惱瞬間消失。跟著屬兔人，整個人都會神清氣爽，彷佛身邊跟著一位足智多謀的軍師。

第一名：生肖狗

屬狗人在春節過後，有紫微、龍德星照看，最能散發人和與喜氣，只要有他參與的事件、項目、合作，都有如神助一般順風順水，無論是婚禮規劃、感情調解、合作投資，甚至是跳槽、租屋、轉學，和屬狗人一起就容易遇到好事。如果身邊有生肖屬狗的朋友或同事，記得約他出來聚餐，你有好吃好喝的沒忘記他，他有好事自然也不會忘了你。