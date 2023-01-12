中國外交部長秦剛當地時間11日在與非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）共同會見記者時提出四點建議。他表示，除構建高水準中非中非命運共同體奠定堅實基礎，中方也支持非盟加入二十國集團（G20），加強非洲國家在聯合國安理會等國際組織中的代表性和發言權，推動全球治理體系向更加公正、合理的方向發展。

大陸外交部網站顯示，秦剛說，新年伊始，萬象更新。站在新的歷史起點上，中方願與非方一道，加快落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果，推動共建「一帶一路」合作深入發展。

秦剛就此提出四點建議：一是加快推進中非實體交往和理念相通、二是不斷深化中非盟友好關係、三是大力推動中非合作提質升級，與四、堅定捍衛發展中國家團結合作。

秦剛稱，中方將繼續踐行真實親誠理念和正確義利觀，與非方擴大各領域、各層級交流合作，支援南非當好金磚國家輪值主席國，支持烏干達辦好不結盟國家首腦會議，願與非方進一步深化治國理政和發展經驗交流互鑒，在涉及核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，構建高水準中非命運共同體奠定堅實基礎。

秦剛說，繼續支持非盟引領非洲國家走符合自身國情的發展道路。中方願與非洲各國和非盟委員會深度對接發展戰略，助力非洲一體化進程。中方率先支持非盟加入二十國集團，支持非盟和非洲國家在全球治理體系中發揮更大作用。

此外，秦剛表明，加快落實中非合作論壇第八屆部長會成果，繼續擴大對非貿易，推動中非融投資合作高品質發展，拓展衛生健康、綠色發展、數位經濟等領域新動能，為非洲經濟社會發展提供更多支援。

秦剛強調，堅持自信自強自立，堅守全人類共同價值，反對霸權、霸淩、霸道和種族歧視行徑，共同維護真正的多邊主義，促進國際關係民主化，增強發展中國家特別是非洲國家在聯合國安理會等國際組織中的代表性和發言權，攜手推動全球治理體系向更加公正、合理的方向發展。