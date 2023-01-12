消息面：

1.美國聯邦航空總署（FAA）的電腦大當機造成航班嚴重誤點，在連夜搶修後，目前全美的空運已逐步恢復。據世界航班追蹤網站 FlightAware統計，這次的電腦故障問題導致美國近9600個航班誤點，逾1300個航班取消。業界估計受到影響航班最終可能超過1萬個班次。美國運輸部長Pete Buttigieg表示，飛行人員安全警報系統故障迫使FAA下令所有內陸航班停飛，目前還在調查該警報系統故障的原因。

2.產業調研公司顧能（Gartner）出具最新報告，2022年全球個人電腦（PC）出貨大減16.2%，至2.862億台，跌破3億台大關。該公司並預估要到2024年PC市場才會逐步重拾增長。此外，去年第四季全球PC出貨量較前一年同期暴跌28.5%，至6530萬台左右，創下該公司開始追蹤這項數據以來的最大跌幅。

3.日本首相岸田文雄周五將首度訪問白宮，並與美國總統拜登會面，據美國政府高層透露，美日兩國領袖將面對面商討幾個重要的議題，包括聯合安保、全球經濟，以及限制對中國的半導體出口。該消息人士表示，美方與日本將在這個問題上密切合作，越多國家參與這項限制，其效果就會更顯著。

4.新冠變種病毒Omicron最新亞變種XBB.1.5在美國快速傳播，恐將在今年冬天引爆新一波住院潮，導致美國年長者的住院和死亡激增，拜登政府因此宣布將新冠公共衛生緊急狀態延長至4月。世界衛生組織對於美國爆發新一波XBB.1.5疫情表示，各國應考慮建議長途航班旅客佩戴口罩。世衛歐洲官員表示，目前在歐洲檢測到的XBB.1.5感染者仍然很少，但已看到增加的趨勢。世衛曾表示XBB.1.5是迄今傳播力最強的新冠亞變種病毒，但目前尚無數據顯示這個新病毒會加重感染者的病情。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚1.2%，扭轉前一周的下滑10.3%。30年期抵押貸款固定利率為6.42%，低於前一周的6.58%。

6.波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，目前她傾向於支持2月會議升息25個基點（1碼），但最終決議仍高度取決於數據。她表示，升息幅度縮小，可以給聯準會較大的政策彈性。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存暴增1896.1萬桶，增加幅度創下2021年2月以來新高。分析師預期為減少71.98萬桶。上周汽油庫存增加411.4萬桶，超出分析師的預期增加75萬桶。

8.市場預期聯準會將放緩升息力道，周三美元指數尾盤跌0.13%，報103.11。區域前景轉趨樂觀，歐元尾盤漲0.15%，報1.07515美元，盤中站上1.07765美元，創下7個月新高。美國10年期指標公債殖利率尾盤跌8.9個基點，報3.530%。30年期債息尾盤跌10.5個基點，報3.6491%。2年期債息收益率跌4.2個基點，報4.2158%。

9.周三紐約2月期金收漲2.4美元或0.1%，報每盎司1878.9美元，盤中一度站上1890.85美元，創下8個月來新高。市場看好即將公布的數據將顯示美國通膨持續放緩，有利於聯準會進一步縮減緊縮力道。

10.周三美國期油大漲3.05%，收在每桶77.41美元，連漲第5天，為去年10月以來首見。布蘭特期油漲3.21%，收在每桶82.67美元，連漲第3天，為去年12月以來首見。兩期油合約價均創下去年12月30日以來新高。儘管美國上周原油庫存大幅增加，但聯準會放緩升息步伐與中國解除防疫限制有利經濟和原油需求前景。

11.銅價漲破每公噸9,000美元大關，為去年6月來首見，市場看好中國取消新冠防疫限制有利需求回溫。倫敦金屬交易所（LME）銅價最高漲2.7%，報每公噸9130美元。高盛分析師Jeff Currie表示，到今年底銅價可望升至每公噸1.15萬美元。