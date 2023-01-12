根據日本官方12日數據，因海外投資有成主要所得創下新高，加上貿易逆差趨緩，以及當時日圓匯價還是走貶之下，當地2022年11月經常帳順差高達1.8兆日圓，或136.5億美元，是有史以來金額最高的11月。

日本前兩個月期間，國外投資組合配置得宜，還有直接投資也押對寶，從海外賺進大把鈔票。在填上貿易赤字造成的財務坑洞後，11月經常帳盈餘竟然還比路透社匯集各方預估值4,711億日圓，還要多上快4倍。

長久以來，日本經常帳出現順差而不是逆差，除了展示出口實力外，也讓全球安心日幣仍保有避險天堂的封號。好景不常下，日本近幾年經常帳數據中，每個月偶爾會看到赤字。

從2007至2008年全球曾發生過金融海嘯迄今，日本貿易順差金額一直在走下坡，昔日的出口強國也被疲弱不堪的日圓匯價，以及大漲的原物料搞得焦頭爛額。為了維持世界經濟強雄地位，日本也把生財來源轉移至投資海外為主。