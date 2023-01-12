聯準會官員釋出鴿派訊號，激勵美股尾盤收高，台股亦同步開高，但台積電(2330)、鴻海(2317)等電子權值股壓回到平盤附近，指數盤中也由紅翻黑，回到14700點附近，成交金額預估不到1500億元。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，FED持續鷹派立場不變，2023年終端利率調高至5％以上，且2023年均不會降息，最快2024年才有降息可能，利率倒掛局面延續，預期美國經濟2023年下半年進入衰退，但應屬溫和衰退格局，而台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計2022年台灣外銷訂單年增率衰退1.6~1.9％，2023年第1季仍處高基期，衰退機率仍高，但進入2023年第2季，在基期已低，加上大陸疫情回穩下，年增率有望轉正，對股市具正面激勵作用。

魏永祥指出，2023年第1季美台進入財報季，企業獲利恐將再度下修，加上總經數據仍不佳，預期台股有回測修正的風險，但在下半年獲利年增率轉正下，後市行情看好，建議可利用第一季的回檔整理逢低布局。看好族群中，以半導體(晶圓代工、IC設計、IC設備)、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠等族群為主。