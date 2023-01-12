據美國之音報導，世衛組織（WHO）新冠疫情負責人公開為各國對中國旅客設檢測要求的做法進行辯護，否認這是「歧視性」限制的說法。WHO認為，由於中國未能提供準確疫情數據才導致許多國家無法對中國疫情進行全面風險評估，從而設立入境檢測要求。世衛組織敦促中國填補疫情數據缺口，分享更多病毒排序數據。

WHO組織突發衛生事件項目執行主任邁克·瑞恩（Mike Ryan）在回答要求檢測的措施是否是歧視的問題時表示，「不，我不認為這是歧視」。

中國外交部發言人汪文斌1月9日說，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。

瑞恩直言，過去三年中國一直對入境中國的每一個人進行檢測，「因此，其他國家這樣類似的措施與中國本身多年來所做的並無不一致」。

瑞恩認為，中國疫情訊息的不透明導致了各國做出了入境檢測的規定。「我們對中國在病毒傳播變異、造成影響和死亡住院方面正在發生事情的理解存在著很大缺口」。

瑞恩指出，當中國發生Omicron疫情爆發時，「許多國家都很擔心，是否有新的病毒變體導致了這種情況」。而由於中國未能提供透明準確的數據，因此許多國家 「沒有足夠的訊息來進行全面風險評估」。

「當你在缺乏你所需訊息的情況下，你會採取最高級別的保護措施」。瑞恩說。雖然WHO並沒有建議各國採取這樣的措施，但是WHO總幹事譚德塞和瑞恩都認為，「在各國瞭解了中國傳染情況之前，採取這些措施是可以理解的」。

中國宣佈從1月11日起暫停對韓國和日本兩國公民簽發入境中國的簽證以及過境免簽。日本已經要求來自中國大陸的旅客在登機前出示72小時核酸陰性證明；韓國日前決定，從1月2日起至31日暫停向中國旅客簽發短期簽證，並要求所有來自港澳的航班從1月10日起至下月底，只能降落仁川國際機場。

瑞恩認為，雖然在過去兩周與中國方面進行了深入合作，「試圖更好地瞭解導致疾病的病毒的遺傳多樣性」、並且他也同意「在中國傳播的毒株與世界其他地區非常相似」， 但是他說：「我們並沒有足夠的樣本來絕對的做出決定」。

WHO突發衛生事件項目新冠病毒技術負責人瑪麗·範·科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，中國在分享病毒基因排序方面還需要做更多。

「不能只說中國的大多數排序都是這種模糊的5.2子譜系」科霍夫說。「在BA.5.2子譜系中有許多病毒。因此，我們只有更多地分享這些排序，才能完成更多的分析，這非常關鍵」。

1月3日，中國疾病預防控制中心向WHO分享了這波Omicron爆發的主要病毒基因排序，說在中國本地獲得性感染中Omicron譜系BA.5.2和BF.7合計佔所有感染的97.5％。

科霍夫說，提供更多排序的重要性在於，「這是關於對高危人群進行戰略抽樣，以便我們可以對其進行跟蹤」同時，也是不斷改進疫苗的真正基礎，「評估未來需要什麼樣的疫苗成分，因為病毒會一直存在」。