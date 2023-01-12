PwC最新發布「2023全球加密貨幣法規報告」（PwC Global Crypto Regulation Report 2023），彙整加密貨幣於全球超過25個司法管轄區域的監管法規發展現況，並聚焦於金融服務業，深入分析這些變化對金融業者及虛擬資產服務提供商（Virtual Service Providers）可能帶來的影響。

報告顯示，全球大多數主管機關已經或即將制定數位資產的交易監管計畫。加上近期有關加密貨幣交易所倒閉、舞弊、詐騙或客戶資產遭管理不善等事件頻傳，使得客戶信任喪失。這些不誠信行為風險突顯出這個市場亟需一個更快速、更全面的國際監管政策與框架，以強化客戶的保護機制。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師胡友貞提醒，雖然各國監管時間表尚待底定，但前進方向是明確的，因此數位資產業者必須為日後更嚴苛的標準做好準備。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉進一步指出，各國立法機關看到去分散式帳本技術所帶來的潛力（例如穩定幣做為一個跨境支付工具的能力），同時期待虛擬通貨業者需要有責任地創新來回應金融穩定、消費者保護及防制洗錢等議題。