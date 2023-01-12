高雄警方前往陳、柯2男住處，並將2人逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方查獲手機、現金支票等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄車手上演「黑吃黑」，慘遭集團囚禁達一周多！33歲洪姓男子去年中旬涉嫌擔任詐騙集團車手，期間私吞100多萬元贓款，被發現時慘遭集團載至郊區鐵皮屋囚禁長達8天。警方獲報，多日循線下查獲囚禁洪男的32歲陳姓、46歲柯姓男子，全案依洗錢防制法、詐欺、妨害自由等罪嫌移送法辦。

去年6月間，洪男因缺錢花用，加上在外欠債，於是向綽號「想哥」男子小額借錢，後續「想哥」以還錢為由，以操作買賣虛擬貨幣名義，介紹洪男到陳、柯男詐騙集團提供自己帳戶以及擔任提款車手。

去年7月中旬，洪男在一次提款得手後，以「黑吃黑」手法，捲款潛逃100多萬元贓款，但仍遭集團發現，此時贓款因洪男一邊自用、還債下，僅剩下一半，引起陳男等人不滿，並將洪男強押上車至高雄市大寮區及林園區一帶，囚禁在鐵皮屋內，並逼迫洪男交出存簿、提款卡及密碼等。

洪男因帳戶尚未凍結，集團仍將他留下，指派他去提款，為防止他再私吞贓款，便指派柯男擔任洪男司機，載他到銀行取款，並且監督他一舉一動。

後續7月底，柯男載洪男到高雄市楠梓區某間銀行辦理銷戶以及提領200萬元贓款，行員驚覺有異報警，隨後警方到場，將他依現行犯逮捕移送法辦，而柯男見警方到來，立即趁隙逃離現場。

高雄市刑事警察大隊獲報，多日循線追查下，於鎖定陳、柯2男位於鳳山、大寮住處，於3日上午10時許，持搜索票將陳、柯逮捕，並於屋內查獲做案手機、現金支票等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及妨害自由罪等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查金流發現，陳男集團上游會先以通訊軟體介紹加入假投資網站，並在誘騙被害人在網站內儲值，儲值的錢都匯入洪男帳戶，再指派洪男提領贓款，初步掌握有至少16名被害人，不法所得約1700萬元，警方將持續溯源金流，尋找上游集團以及釐清是否有其餘被害人。