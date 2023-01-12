梅男駕車因不明原因自撞燈桿後，失控衝撞進一旁工地。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區昨深夜11時許，34歲越南籍梅姓男子駕駛小客車載著同為越南籍的3名乘客，行經中興路平鎮段時，因不明原因自撞燈桿後撞進工地，梅男與2名乘客受困車內被救出，但梅男送醫搶救仍傷重不治，至於另名身份不詳的乘客則逃離現場，警方仍在協尋中，詳細肇事原因仍待釐清。

平鎮警方表示，梅男昨日晚間11時47分開著向友人借來的小客車，載著31歲阮男、30歲黎男及另名友人，吃完飯正要開車回龍潭住處，豈料行經中興路平鎮段110號前時，突因不明原因自撞燈桿，更失控撞進一旁工地內，車輛撞爛變形，導致梅男、阮男及黎男受困車中，另名友人則在事故當下就逃離現場。

警消獲報到場後將3人救出並送醫，但梅男因傷勢過重仍宣告不治，阮男與黎男治療後已無大礙，另名身份不詳的男子，警方正積極協尋中。據悉，梅男持有小客車駕照，持照條件正常，經抽血檢測，並無酒精反應，至於有里長PO文提到現場有掉落槍枝，經查則是瓦斯槍。詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

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