多年國小師生利用社團活動時間，參與包子兔足球場的佈置。(于家麒攝)

10多位對美術有興趣的學生，利用回收電纜盤彩繪國旗，寓教於樂。(于家麒攝)

身為包子兔世界盃足球賽的地主國，當然也得披掛出征。(于家麒攝)

林務所歡迎鄉親過年期間一起到園區內來場包子兔足球賽，促進身體健康。(于家麒攝)

2023農曆年將迎來兔年，金門縣林務所春節農業展活動特以包子兔為主角，搭配不同的兔子造型裝置藝術，打造出一座包子兔足球場，昨(11)日下午並邀請多年國小師生則利用回收的電纜盤，彩繪上2022卡達世界盃足球賽前八強的國旗，盼藉由延續比賽時的熱情，讓返金的鄉親，在春節期間闔家出遊能維持運動，健康過新年。

林務所所長鐘立偉表示，農曆春節假期即將到來，目前全所已動員投入金門各鄉鎮節點及所內園區的環境佈置工作，藉由同仁從紅豆包子得到的靈感，設計造型簡單但又可愛的包子兔裝置藝術，將大量於園區出沒，期盼成為春節景觀新亮點；此外，為了讓孩童有安全的遊憩空間，特別設計了包子兔足球場，讓孩童能在園內的大草原上，與大足球及包子兔競逐互動。

林務所也特別邀請「鄰居」多年國小師生利用社團活動時間參與「足球場」的佈置。校長張志猛表示，林務所森林公園每年春節期間都會吸引大量返鄉人潮前來走春踏青，這次帶了10多位對美術有興趣的學生，利用所方提供的回收電纜盤，彩繪上卡達世足賽前八強的國家國旗，不僅是堂有趣的地理課，也希望利用世足賽的熱情，提醒大家春節期間要保持運動，帶著家人一起出來旅遊走春。

林務所指出，今年的活動多元，除了活潑可愛的包子兔足球賽外，1月14日還將在園區舉辦新春假日花市及書法酒甕大道的揮毫活動，除了可以採購各類影景花卉，滿足春節期間居家環境綠美化佈置需求外，提醒鄉親還可帶著紙本發票，定量交換可愛的小禮物，順手作公益。

此外，林務所園區也重新整理由金酒公司提供的60組除役1000公升大酒甕，邀請金門縣書法學會逾50位名家共同揮毫，以應景且有趣的詞藻，祝福所有鄉親春節愉快。