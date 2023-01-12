新北市八里區11年前因開發案發現無主墳墓、先人的骨骸，經追查發現，新北市政府辦理遷葬得標的業者行賄里幹事連龍得55萬元，包庇業者以獸骨，混以先人骨骸一起火化，最高法院駁回連男的上訴，依不違背職務收受賄賂罪判刑12年定讞。

已遭判決撤職的連龍得，在2012年及2013年間，於新北市八里區公所民政災防課擔任課員，負責墓政業務、殯葬管理及承辦相關採購案，但他用幫友人調借金錢為由，要求業者陸續給他55萬元現金。

同案被告業者林功輝（判刑3年）起掘遷葬台北港工程採購案計畫道路的墳墓，並按起掘、撿骨、裝罐後之實際裝罐數量計算承攬報酬，但林卻將自行攜帶之獸骨灑在工地，佯為現場埋存之無主骨骸，虛增起掘骨骸數量。

此外，業者還收購獸骨，載至中和的墓園，與在八里工地所起掘之人體殘骨混合後烘烤盛裝，混充填裝成6104座骨灰罐或骨灰袋，林功輝指示不知情的公司員工，製作不實的資料，向新北市政府提報驗收。

一審士林地方法院將連男判刑12年，上訴後，二審高院考量連龍得時任八里區公所課員，竟收受賄賂及利用職務機會詐取財物，破壞官箴、損害全體公務員及政府機關廉潔之形象，仍判處12年徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。