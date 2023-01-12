今年大學學科能力測驗將在明（13）日至15日舉行，為了替考生加油打氣，安心應試，新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶，放置在轄內11考場休息區，盼考生包中。（新北市農業局提供）

今年大學學科能力測驗將在明（13）日至15日舉行，為了替考生加油打氣，安心應試，新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶，放置在轄內11考場休息區，讓考生免費索取，希望祝福考生包中理想學校。

大學學測即將在周五連續3天登場，為了幫考生祈福，希望考生發揮好成績，農業局在轄內11處考場（華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中、新店高中及致理科技大學）的考生休息區，提供免費包種茶包，希望讓考生暖和身心，也幫助安定大腦，靈活思緒。

坪林區農會理事長陳文慶表示，新北市生產6種不同發酵程度的特色茶，包種茶是其中之一，其中素有「北包種」之名的坪林區，茶品是半發酵茶，茶湯呈蜜黃碧綠色，有著陣陣花香，轄內茶農也在全國製茶技術競賽及國內外獎項屢獲佳績。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，北部製作的包種茶品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，為了保存香氣，用層毛邊紙包裝，放入四兩茶葉，包成長方形的四方包，再印上茶名和商號，因此有包種茶之稱，取諧音象徵包準考中，傳達祝福之意，希望考生喝新北好茶，可以締造好成績。

農業局長李玟表示，新北茶農屢屢獲得國內外大獎，期許考生可以跟新北包種茶一同兔躍金榜，若民眾想購買新北好茶特色茶年節禮盒，可前往「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。