警方破獲隱身在小港山區中的露天賭場。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方查扣抽頭金新台幣1萬7000元、賭資新台幣10萬4000元、天九紙牌等物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市一名64歲張姓婦人開設露天賭場，地點就在小港區大坪頂一帶，且利用附近一處廟宇掩人耳目，警方接獲民眾檢舉，組成專案小組調查，經過連日蒐證，昨天下午動員警力上山查緝，21名賭客一發現員警出現，立刻鳥獸散，但山路難行逃不遠，有人被逮時卡在草叢堆中，還要員警拉一把才能脫困。

該露天賭場就在高雄市小港區大坪頂地區山路旁，且利用廟宇做為掩護，相當隱密，僅用幾塊塑膠布搭建，一群人不定期聚賭，遭民眾檢舉。小港分局接獲線報後，於11日見時機成熟，上山執行搜索。

警方先控制把風的蔡姓男子後，他還謊稱是是來「爬山」，接著衝上山後，發現有多人聚賭，但賭客全鳥獸散，往山坡四處逃竄，但道路難行，但仍被兵分多路的員警一一揪出，甚至有許多長輩躲在草叢中，被發現後，還要靠員警拉一把才能脫困。

警方當場查獲賭場主持人64歲張姓婦人，及把風的52歲蔡姓男子，還有21名賭客，年紀約40至60歲，還有人忍不住抱怨：「才剛來都還沒坐熱，警察就來了！」，警方另外查扣抽頭金新台幣1萬7000元、賭資新台幣10萬4000元、天九紙牌等物。

張姓婦人聲稱，她1周前才利用山路，擺桌聚賭，警方將她與蔡男依賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。