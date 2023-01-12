台睿(6580)口服癌症新藥TRX-920向美FDA提出第一期臨床申請，預計於台灣收案20~30人，今日股價開高後，盤中最高曾至36.6元。

目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌的抗癌化療藥物Irinotecan(CPT-11；抗癌妥)為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的用藥不適問題。SN38為CPT-11最主要的抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約1000倍。

台睿新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期可減少原本以高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來負荷，降低藥物副作用及提高整體治療效果。研發中TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤的第一期劑量漸增試驗。

據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達到2,690億美元。