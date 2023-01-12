大陸外交部長秦剛當地時間11日與非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat），舉行大陸與非盟第八次戰略對話。秦剛除點出非洲一體化進程勢頭強勁，在國際事務影響力增強，也表明，中方願繼續為維護非洲和平安全發揮建設性作用。

大陸外交部網站顯示，秦剛指出，非盟是非洲國家聯合自強、發展大陸家團結合作的一面旗幟。近年來，非洲一體化進程勢頭強勁，在國際事務中的集體影響力不斷增強，中方對此表示祝賀，相信非盟一定能夠引領非洲國家在發展振興的征程上取得更大成就。

秦剛表示，大陸始終將非洲置於外交優先方向。當前，中非盟保持良好合作勢頭，政治互信不斷增強，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方願繼續與非洲做共同成長的發展夥伴，攜手構建新時代中非命運共同體。中方率先支持非盟加入二十國集團，支持增強非洲國家在聯合國安理會等國際組織中的代表性和發言權，維護廣大發展中國家的共同利益。願共同弘揚全人類共同價值，維護真正的多邊主義。

馬哈馬特說，在非洲爭取民族獨立和解放的鬥爭中，大陸與非洲站在一起；在非洲加快發展振興、更多參與國際事務的努力中，中國與非洲站在一起。我們珍視中方為非洲一體化、互聯互通、自貿區建設提供的強有力支援，期待與中方一道，攜手推進新時代中非命運共同體建設。

雙方對中非關係前景充滿信心，強調將密切高層往來，更緊密對接各自發展戰略，聚焦務實合作。秦剛表示，中方願繼續為維護非洲和平安全發揮建設性作用。

會談後，雙方簽署了關於非洲疾控中心的經濟技術協定等合作文件，並共同出席疾控中心總部竣工儀式。