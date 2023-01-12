環保署今天公告新增列管3類15種關注化學物質，包括日前台中某中醫診所使用的鉛丹（四氧化三鉛），導致多名患者因此中毒，為維護民眾健康，環保署把四氧化三鉛列為關注化學物質，要求要核可、要標示、要網路記錄、要按月申報，並禁止網路交易及無照運作，管制製造、輸入、販賣、使用及貯存等運作行為，並註明「禁止用於食品」，違反致人於死最重可處無期徒刑。

環保署毒物局局長謝燕儒說，本次公告具食安風險疑慮關注化學物質，除了四氧化三鉛外還包括為縮短皮蛋製程曾大量添加之「一氧化鉛」、為冒充臭豆腐硫化物氣味所添加之「硫化鈉」及添加於乳製品或醬油以延長保存期限等「硫氰酸鈉」及「β-荼（萘）酚」。

環保署也篩選曾被國際恐怖分子使用的硝油炸藥原料「硝酸銨鈣」，及國內爆炸犯罪案件曾拆解爆竹煙火類原料，製成土製炸彈，包括「過氯酸銨」、「過氯酸鈉」、「硝酸鈉」及「硝酸鈣」等；「硝基甲烷」及「疊氮化鈉」遇高熱或碰撞易發生猛烈爆炸；「磷化鋁」易與水或酸發生劇烈反應產生磷化氫，在高溫時會自燃並與氧化劑反應引起爆炸，考量上述8種爆裂物先驅化學物質恐造成公共安全威脅及危害人體健康，因此列為具有危害性的關注化學物質。

此外，防範青少年身體健康受新興精神活性物質威脅，環保署參據各國通報聯合國毒品與犯罪問題辦公室物質清單，優先列管未公告為毒品的「14-丁二醇」及「海罌粟鹼」為關注化學物質。

謝燕儒提及，此次列管的15種關注化學物質中，預估有743家業者要申請許可，其中原本做為廢水處理用藥的「硫化鈉」為327家最多，石油檢驗分析用途的「一氧化鉛」112家次之，防鏽漆使用的「四氧化三鉛」則有54家，15種物質公告為關注化學物質後，隨即禁止於網路等無法辨識交易當事人之平台販賣，既有運作業者應於2024年2月1日前取得核可文件、完成標示、製作運作紀錄定期申報及完成其他上述應辦理事項。